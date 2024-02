In scena le ’olimpiadi’ di scienza e robotica. Duello a suon di idee

Una gara appassionante e altamente formativa quella che si è tenuta a Fermo, per il secondo anno, in occasione della qualificazione Regionale del concorso Internazionale di Scienza e Robotica First Lego League Italia Challenge – Masterpiece organizzata dall’Ipsia Ricci, partner regionale della Fondazione del Museo Civico di Rovereto. I team dell’ O.Ricci si aggiudicano la Final Four della gara di robotica, i team di Ancona e di Pescara accedono alla finale nazionale di Salerno. Il concorso, avviato negli USA nei primi anni del 2000, a seguito di un accordo tra Lego e National Instruments, che ha fornito il linguaggio di programmazione a blocchi, molto diffuso nell’ambito dell’automazione industriale, si svolge in oltre 100 paesi al Mondo. Oltre alla gara di robotica gli allievi partecipanti devono sviluppare delle idee innovative. Ben 21 le squadre scolastiche formate da alunni di età tra gli 11 e i 16 anni provenienti da vari istituti di Scuole secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 200 alunni e almeno 40 docenti coinvolti in qualità di coach dei vari team. Di Fermo, oltre alle squadre dell’Ipsia Ricci, erano presente l’ITT Montani, l’Itet Carducci-Galilei, l’IS.C. di Monterubbiano con le sedi distaccate di Pedaso e Campofilone. Grande entusiasmo da parte degli allievi partecipanti ma anche da parte dei docenti accompagnatori per l’intera manifestazione che ha avuto il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche, oltre a quello della Provincia e del Comune di Fermo e il supporto di tante aziende private del territorio, come sottolinea Roberto Spaccapaniccia, docente referente del progetto: "C’è grande attenzione a questa iniziativa, ci sostengono tantissime scuole e aziende grandi del territorio, hanno vinto tutti, anche se poi materialmente accedono alle finali nazionali di Salerno i team Electrolego dell’ITT Volterra di Torrette, i Teams Savoia e R2D2 del Liceo Savoia-Benincasa ed un team extrascolastico di Pescara. Si sono aggiudicati gli slot per il premio ‘Oltre alla robotica’ di Roma i team Meucci Bot dell’IIS Laeng-Meucci di Castelfidardo, I senza testa di Osimo, i Galinnovate del Liceo Galilei di Ancona e i Tecno Mercantini di Senigallia".