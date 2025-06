Incendio in mansarda, paura a Casette

Sono stati attimi di panico, ieri, intorno alle 16, a Casette d’Ete, quando all’ultimo piano di una palazzina all’incrocio tra via Cavour e Corso Garibaldi si è sviluppato un incendio nella zona della cucina. Tutti gli abitanti sono scesi in strada e nel volgere di pochissimo tempo i vigili del fuoco di Fermo e di Civitanova, arrivati sul posto con tre autobotti, hanno avuto ragione delle fiamme, riuscendo a circoscrivere l’incendio e limitando i danni all’appartamento. Sul posto l’automedica della Croce Azzurra e l’ambulanza della Croce Gialla di Montegranaro. Solo la giovane donna di 32 anni che si trovava in cucina al momento dell’incendio e che deve aver inalato parecchio fumo, è stata portata al Pronto Soccorso e ricoverata per essere sottoposta all’ossigeno terapia.