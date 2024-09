Incidente al campetto di basket. I carabinieri in Comune per gli atti

Visita dei carabinieri in Comune per acquisire la documentazione relativa al campetto da pallacanestro di via delle Resistenza dove il 19 agosto scorso il crollo di un canestro ha ferito gravemente alla testa un 20enne del posto. L’acquisizione è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Fermo, che coordina le indagini sull’incidente. Un atto dovuto visto che il fascicolo per lesioni colpose gravi è ancora a carico di ignoti. Dunque non c’è ancora alcun indagato, visto che eventuali responsabilità colpose di qualcuno sono ancora tutte da dimostrare.

Intanto il ragazzo vittima dell’incidente si trova ancora ricoverato all’ospedale regionale ’Torrette’ di Ancona dove viene tenuto sedato. Un coma farmacologico che viene quotidianamente indotto per evitare che il 20enne possa sentire i forti dolori provocati dalle lesioni riportate in attesa di un delicato intervento alla regione frontale del cranio. Le buone notizie sono che le sue condizioni sono stazionarie. Dopo il crollo, sul posto erano subito arrivati intervenuti gli amministratori comunali e la polizia locale aveva provveduto a transennare l’area verde attrezzata per il gioco libero. A poche ore di distanza, i carabinieri avevano posto i sigilli al campetto e il 23 agosto scorso gli stessi militari dell’Arma avevano effettuato tutti i rilievi, raccogliendo anche campioni di tracce ematiche.

Fabio Castori