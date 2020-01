Sant’Elpidio a Mare (Fermo),17 gennaio 2020 – Tragedia lungo la provinciale Cascinare appena fuori dal centro abitato di Sant’Elpidio a Mare, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in corsa. L’incidente è accaduto intorno alle 20.30. Un giovane alle guida della sua auto stava viaggiando in direzione Sant’Elpidio a Mare, quando – per cause in corso di accertamento – ha investito la donna, che – da una prima ricostruzione dei fatti – sembra stesse attraversando la strada in una zona buia.

Un impatto violentissimo dal quale la donna ha riportato gravi traumi. Immediati i soccorsi allertati dal conducente dell’auto. Il luogo è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 ma nulla è stato possibile fare per salvare la vita alla donna, che è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale di Fermo che ha effettuato i rilievi della dinamica dell’incidente.