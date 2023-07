Incidente lungo la Statale a Porto Sant’Elpidio: muore trentenne

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 27 luglio 2023 – Tragico incidente ieri sera, intorno alle 22: un giovane di circa 30 anni, pare di nazionalità marocchina, era in sella al suo scooterone e stava percorrendo la strada Statale nella zona nord della città, nel quartiere Fonte di Mare quando, per cause che dovranno essere accertate, è entrato in collisione con un’auto in transito.

Nell’impatto, lo scooterone è stato sbalzato contro il muro di una recinzione, andando completamente distrutto e il ragazzo è ricaduto pesantemente sull'asfalto. E' stato subito allertato il soccorso ma purtroppo, ogni tentativo di riuscire a rianimarlo sono risultati vani e ai sanitari dell’automedica di Porto San Giorgio e ai militi della Croce Verde non è rimasto altro da fare che arrendersi e comunicare la tragica notizia agli amici e congiunti del motociclista che, allarmati, si erano precipitati sul posto.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fermo e agenti della Polizia Stradale. La Statale è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore e il traffico deviato verso vie interne per bypassare il luogo dell'incidente mortale. Tanta la gente che si è radunata sul luogo dell'incidente, dove sono arrivati anche gli amministratori comunali.