Incontro-dibattito sul disagio giovanile

Pienamente riuscito l’incontro-dibattito organizzato dall’associazione Giorgio La Pira nell’auditorium della parrocchia del Gesù Redentore sul tema ’Il disagio giovanile, tra criticità e prospettive’. Ha relazionato il dottor Mario V itali,. il quale, come riferisce il presidente dell’associazione La Pira, Maurizio temperini, ha affrontato la complessa problematica con un’esposizione intelligente e stimolante. Il dottor Vitali dopo aver fornito i principali e più aggiornati dati epidemiologici che riguardano l’aumento di incidenza del disagio mentale, specie nei giovani, ha descritto le più rilevanti dimensioni del disagio che si manifestano con disturbi d’ansia e dell’umore, ha sottolineato infine una tendenza più generale, osservata negli anni recenti, di un esordio più precoce del disturbo mentale, spesso in maniera acuta. Si è quindi si è quindi soffermato sulle peculiarità e le criticità, in particolar modo in termini di rapporti interpersonali dei nativi digitali e ha approfondito il tema in un mondo sempre più interconnesso, on line, della "solitudine digitale" on live, ncontro sono intervenuti gli assessori Carlotta Lanciotti e Marco Tombolini di Porto San Giorgio, Marco Traini di Porto Sant’Elpidio, Maria Antonietta Di Felice di Fermo, il delegato dell’associazione famiglie e sicurezza, Alberto Gallucci dell’Aiart, Rossella Capretti del Kivanis Club di Fermo, il dirigente dell’istituto scolastico Nardi, Roberto Vespasiani. Ha moderato Leonardo Tosoni.