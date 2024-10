’Io non rischio’ scende in piazza

Il gruppo comunale della protezione civile di Porto San Giorgio aderisce domenica 13 ottobre alla giornata nazionale ’Io Non Rischio’ campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato ed istituzioni, che si rivolge a tutti con messaggi chiari e riconoscibili per trasformare la consapevolezza in azione: "Mira ad accrescere la consapevolezza sui rischi, naturali e causati da attività umana, a cui siamo esposti come individui e comunità, e a promuovere azioni e comportamenti per prevenirli o ridurne le conseguenze. Si rivolge a chiunque si trovi sul territorio italiano. Promuove iniziative, strumenti e linguaggi per coinvolgere il più ampio numero di persone. Riconosce il valore dell’inclusione e della diversità, considera la contaminazione una ricchezza e resta sempre aperta a nuove connessioni e collaborazioni".