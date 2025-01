Isc Rodari Marconi . Alunni a scuola di educazione stradale

Gli alunni delle seconde, terze e quarte classi della scuola primaria dell’Isc Rodari Marconi a scuola di educazione stradale, grazie al progetto ‘La mia strada’ redatto dall’istituto comprensivo e attivato dall’amministrazione comunale, mettendo a disposizione agenti della Polizia Locale. L’obiettivo condiviso da scuola e Comune è promuovere i valori della legalità, la consapevolezza e il senso di responsabilità già dai banchi di scuola, nell’interagire con l’ambiente urbano. Il progetto è stato appena avviato e ieri alla classe 3° della primaria Mercantini è andata in visita una delegazione della Polizia Locale che, appunto, sta portando avanti le lezioni di educazione stradale, insieme agli assessori alla pubblica istruzione, Elisa Torresi, e alla sicurezza, Enzo Farina. Sono stati avviati una serie di incontri di un paio di ore ognuno, con operatori della Polizia Locale, che si svolgeranno tra gennaio e febbraio al termine dei quali a ogni alunno sarà consegnato un simbolico ‘patentino di bravo pedone’. "’La mia strada’ si propone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile – si legge nel progetto dell’Isc – come protagonisti nel traffico, nella veste di pedoni, di ciclisti, di futuri motociclisti e automobilisti". Le statistiche rilevano che le cause principali degli incidenti stradali sono imputabili all’inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato rispetto della segnaletica stradale, all’errore e all’imprudenza per cui "è necessario intervenire in maniera precoce e profonda con una educazione che diriga i comportamenti dei bambini e dei giovani nei confronti della strada". L’intenzione è di coinvolgere bambini tra i 6 e i 10 anni ai quali saranno insegnati le principali norme che regolano la fruizione della strada.