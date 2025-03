Iscrizioni, torna a crescere il Tarantelli

Terminato il periodo delle iscrizioni alle scuole superiore, solo sorrisi soddisfatti al polo ‘Urbani’. Parla, con legittimo orgoglio, di un boom di iscritti ai vari indirizzi formativi proposti dall’Urbani, la dirigente Laura D’Ignazi, riferendosi ai 400 iscritti al primo anno, 80 in più rispetto all’anno scorso, ed evidenziando la consistente crescita di tutti e quattro gli indirizzi (alberghiero, ite, liceo e socio sanitario) dislocati nelle tre sedi del polo Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, “a cui va aggiunta la genesi di due nuove ‘creature’: l’attivazione del quadriennale dell’alberghiero e del liceo del Made in Italy”.

Numeri che premiano un attento lavoro di orientamento portato avanti dalla scuola superiore e che comprendono una novità importante soprattutto per la sede del Tarantelli a Sant’Elpidio a Mare. Quest’anno infatti, dopo diversi anni in cui le iscrizioni all’enogastronomico (alberghiero) segnavano il passo e avevano consentito di formare una sola prima classe, ci sono stati iscrizioni sufficienti per tornare all’antico e formarne due, cui si aggiungo le due prime che saranno formate per l’indirizzo socio sanitario.

"Ragguardevole il risultato complessivo raggiunto, al di sopra di ogni aspettativa e reale probabilità con 400 gli iscritti alle classi prime, più di 80 unità rispetto allo scorso anno" informano dal polo scolastico superiore per poi entrare nel dettaglio di ciascuna sede: a Porto Sant’Elpidio, 8 sezioni di liceo (tra cui la novità del Made in Italy e il liceo sportivo con la bellezza di oltre 80 iscritti, di cui solo saranno selezionati solo quelli sufficienti per formare l’unica classe consentita, mentre gli altri frequenteranno la cosiddetta ‘curvatura’), 2 sezioni di Ite (quinquennale e quadriennale), 3 sezioni di alberghiero (2 quinquennali e, la novità, 1 quadriennale). A Montegiorgio: 2 sezioni di liceo e 1 sezione di Ite. A Sant’Elpidio a Mare, appunto: 2 sezioni di alberghiero e 2 sezioni di socio-sanitario.

"E’ stato un lavoro condotto su tutto il territorio, da parte di un team di insegnanti che si sono mossi all’unisono per far conoscere la propria offerta formativa in una realtà variegata ed altamente competitiva. Ci hanno creduto, e questo è un fattore importante da mettere in conto, e i risultati sono arrivati" il commento della dirigente che ringrazia anche le famiglie che hanno accordato la loro fiducia al polo Urbani.

Marisa Colibazzi