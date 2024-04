Jazz, Zechini e Falzone in concerto Due grandi nomi del jazz italiano, Roberto Zechini e Giovanni Falzone, si esibiscono al Cicconi per la Giornata Internazionale del Jazz, anticipando il Sant’Elpidio Jazz Festival. 'Echoes Sustain Able' è il nuovo progetto di Zechini, coinvolgendo giovani talenti musicali.