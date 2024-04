La Biblioteca di Santa Vittoria spicca il volo

Oltre 6500 volumi di ogni genere, dalla storia locale al graphic novel passando per la narrativa per ragazzi e le letterature straniere: un patrimonio librario frutto di tre anni di duro lavoro e di donazioni di cittadini comuni, case editrici e personalità di spicco della cultura e delle istituzioni. Attualmente aperta come sala studio e solo parzialmente per il prestito, dalla prossima estate la Biblioteca di Santa Vittoria spiccherà definitivamente il volo entrando a pieno regime, grazie ad un bando in via di definizione. La Biblioteca ‘Dario Rossi’, intitolata al ricercatore e autore di storia locale deceduto due anni fa, è situata nel seicentesco palazzo Monti, nel centro storico di Santa Vittoria in Matenano, e nasce nel 2020 grazie alle donazioni raccolte attraverso gli Sms solidali per il sisma del centro Italia. E’ ospitata in locali messi a disposizione dal Comune ma ha preso corpo soprattutto grazie alla passione e all’instancabile impegno profuso dai volontari dell’associazionismo locale. "Con i 28000 euro degli Sms solidali abbiamo acquistato arredi e attrezzature, mentre per la raccolta di libri abbiamo contattato case editrici, istituzioni, uomini di cultura e chiesto aiuto ai semplici cittadini" racconta orgoglioso Bernardo Tanucci, uno degli animatori dell’associazione ‘Equilibri’, prima promotrice di questa importante realtà.

"Abbiamo passato intere nottate a catalogare i libri e a ripulire quelli provenienti dalle donazioni" prosegue. Nel racconto di Tanucci anche un aneddoto speciale: "un giorno contattammo lo storico Alessandro Barbero, ormai anche star del web oltre che stimatissimo studioso, per farci inviare gratuitamente copie dei suoi libri. Con grande sorpresa, ci mandò del denaro e ci inviò i suoi auguri e i complimenti per la nostra iniziativa. Questo ed altri valgono come incoraggiamenti, difficili da dimenticare, che ci hanno spronato a proseguire nel nostro impegno". Negli scorsi anni la Biblioteca di Santa Vittoria ha potuto disporre di un fondo ministeriale (attualmente in attesa di rifinanziamento) per l’acquisto di libri, avendo l’opportunità di rimpinguare la disponibilità di testi e pubblicazioni. Per una volta, insomma, una bella storia fatta di collaborazione con le istituzioni, di senso civico e di cultura. Ai cittadini di Santa Vittoria, e ai ragazzi in modo particolare, sta ora cogliere la preziosa opportunità di animare questo stupendo luogo di aggregazione e godere dell’infinito piacere della lettura.

Classe III B