L’orchestra Sinfonica Rossini mette in scena con ’Madonna–Like a virgin’

Nel dna dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini c’è sempre stata una forte componente di innovazione e di commistione tra generi: stasera alle 21.15 al Teatro dell’Aquila di Fermo, debutterà l’ultima creazione che unisce il pop alla classica, il sound rock alle sonorità sinfoniche dell’orchestra, con lo spettacolo “Madonna – Like a virgin”. Il nuovo progetto culturale dell’Orchestra Rossini unisce sapientemente ingredienti musicali e culturali: valorizzare canzoni del repertorio pop rispettando quella natura che ha fatto di Madonna un’icona di costume, oltre che una star del rock degli anni ‘80 e ‘90, dando al contempo una veste sinfonica interpretata da una delle poche Orchestre italiane riconosciute dal Ministero della Cultura tra le Istituzioni Concertistico Orchestrali. Non solo musica, però: un racconto, interpretato dall’attrice Giulia Bellucci, ripercorre la storia di Madonna, ne approfondisce la cifra stilistica, avvicina l’ascoltatore alle note e alla personalità dell’artista, accompagna il pubblico in un viaggio affascinante e divertente. Sul palcoscenico, oltre all’Orchestra Rossini in formazione sinfonica, le voci saranno quelle di Clarissa Vichi, talento del territorio, ma oggi attiva a livello internazionale, capace di dar voce al repertorio pop in chiave classica, e di Francesco Troilo Di Carlo, cantante, attore e ballerino, formato alla scuola di Carlo Tedeschi. Completano il cast le back vocalist Valentina Ariemma e Angela Pascucci.