La Brain Run lascia la Corva. A maggio si corre sul lungomare

Lascia la Corva, la tradizionale corsa, Brain Run, che sostiene la ricerca scientifica sulla Sla ed è organizzata dalla Podistica Moretti e, il 26 maggio (e non a luglio come nelle precedenti edizioni), si sposta sul lungomare con partenza dal Piazzale Canada. Il motivo? "Far crescere l’evento sportivo" dicono gli organizzatori di una corsa nata nel 2022 per volontà di Fausto Chioini, presidente onorario della Podistica Moretti Corva, malato di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, che ha voluto realizzare un evento che legasse l’aspetto sportivo a quello sociale. Nonostante la malattia, Chioini resta il motore della corsa. Nella prima edizione, la Brain Run ha richiamato oltre 200 appassionati, l’anno scorso erano 500, consentendo di raccogliere 6mila euro per la ricerca scientifica. E’ sempre Chioini che, con gli amici della Podistica, sta lavorando da mesi all’organizzazione dell’evento che sarà una delle quattro tappe marchigiane del Campionato di Società delle Marche. Anche quest’anno sono attesi a Porto Sant’Elpidio atleti provenienti da tutta Italia. I fondi raccolti saranno destinati al Centro clinico Nemo di Ancona, che si prende cura delle persone affette da malattie neuromuscolari, come la Sla, la Sma (atrofia muscolare spinale) e le distrofie muscolari, per migliorare la qualità di ogni persona di cui si occupa, con programmi personalizzati di trattamento e riabilitazione ad alta specializzazione. Un’attività che va sostenuta con donazioni per funzionare al meglio e attivare progetti utili a persone malate e alle loro famiglie. La gara nazionale, omologata Fidal, si correrà su un percorso di 10 Km e si sfideranno alcuni degli atleti più interessanti del panorama podistico nazionale. Ma potranno partecipare anche famiglie, bambini e i meno allenati, in una passeggiata non competitiva di 4 Km. Le iscrizioni (12 euro per la corsa competitiva, 8 per l’altra) sono aperte, basta rivolgersi al presidente Ramini (338 8906578). Donazioni per la ricerca sulla Sla all’Iban: IT03C0623069670000030265779. "Vogliamo crescere sempre di più e aiutare tutte le persone come Fausto e i suoi familiari" dicono gli organizzatori. Marisa Colibazzi