La calda estate dei canarini fuori dal campo

La lunga estate canarina è appena iniziata. Purtroppo non si parlerà di campo ma neanche di calcio mercato, almeno per un po’. Infatti la Fermana deve prima chiudere le vertenze con Inps e Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito. Confermate le sensazioni positive che aleggiano da alcuni giorni con il monte debitorio che passerebbe da due milioni e mezzo a 700mila euro. La società così chiuderebbe una grana non da poco e avrebbe un club ’pulito’. E poi ci dovrà per forza essere un nuovo inizio. La famiglia Simoni aspetta che bussino alla porta futuri acquirenti per dare alla Fermana nuova vita. Il tutto senza però dimenticare la varie scadenze come l’iscrizione in serie D. Insomma c’è tanto da fare.

cri.c.