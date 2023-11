La Carlo Forti perde in rimonta: con Massa primo ko stagionale

Arriva il giorno della prima sconfitta stagionale per la Carlo Forti-Axore.it che a Montegranaro (impianto nel quale ha dovuto ripiegare per l’indisponibilità del proprio) si arrende al tie-break delle romagnole del Massa Volley. La partita si era messa bene per le rossoblù di casa che imponevano il proprio ritmo, facendo immaginare una conclusione diversa da quella che poi è risultata. Nel secondo set le ospiti partivano bene, ma a metà parziale subentrava il maggior tasso qualitativo delle ragazze di casa che riuscivano a rimontare e a portarsi sul 2-0, nonostante qualche protesta ospite. Il terzo set però era quello delle occasioni perdute, visto che (dopo una frazione equilibrata) la Carlo Forti-Axore.it ha giocato ben quattro palle match senza mai trovare la forza per chiudere definitivamente i conti, commettendo alcuni errori al servizio e in attacco ridando fiato e coraggio alle romagnole che nei set successivi aumentavano l’intensità e la precisione dei propri attacchi, aggiudicandosi senza eccessivi patemi d’animo l’incontro. Sabato prossimo in casa ecco la Sistema X Collemarino.