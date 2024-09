La chiama per chiarirsi. E invece l’aggredisce

Il questore di Fermo ha disposto, in via d’urgenza, un provvedimento di ammonimento a carico di un uomo resosi responsabile di atti di violenza domestica nei confronti dell’ex compagna. La misura è stata emanata a seguito di un intervento effettuato dalla squadra volante della polizia, presso un ristorante di Fermo, su richiesta della vittima la quale, contattando il numero di emergenza 112, ha raccontato di essere stata minacciata telefonicamente dal suo ex. La donna aveva altresì riferito che, la sera precedente alla chiamata, nel corso di un incontro finalizzato a chiarire la fine della relazione sentimentale, era stata strattonata e pizzicata più volte dall’uomo, in un crescendo d’ira. A seguito di tali accadimenti, la vittima si è presentata in questura per sporgere querela, allegando il certificato medico relativo alle ecchimosi causate dalla condotta violenta dell’uomo, rappresentando che tali comportamenti le avevano provocato paura per la propria incolumità. Al termine di una rapida istruttoria, effettuata dai poliziotti dell’Anticrimine, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, il questore ha emesso l’ammonimento.

Nel corso di quest’anno 2024, la squadra mobile di Fermo ha rilevato 49 casi di codice rosso e il questore ha emesso 49 provvedimenti di ammonimento, dei quali 40 per contrastare condotte rientranti nel reato di violenza domestica e 9 al fine di dissuadere condotte riconducibili ad atti persecutori. Tale numero di provvedimenti emessi, supera, già al mese di settembre, quelli disposti nell’intero 2023, periodo in cui erano stati emessi, in totale, 45 provvedimenti. La Polizia di Stato di Fermo pone l’attenzione sul tema del Codice Rosso e, in particolare, sulla tutela delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

Fabio Castori