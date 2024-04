La cittadinanza del Mare. C’è anche Amandola tra i 10 istituti vincitori

Una delegazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Amandola, nei giorni scorsi ha partecipato alla ‘Giornata del Mare e della Cultura Marinara’, organizzata a Reggio Calabria dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comando Generale Capitanerie di Porto Guardia Costiera. La ‘Giornata del Mare’, istituita nel 2017 promuove il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare. Alla cerimonia hanno presenziato oltre 700 studenti provenienti da tutta Italia, il Ministro Giuseppe Valditara, la vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi, il Vice Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, ed altre autorità locali e militari. All’interno della cerimonia il Ministro Valditara e l’Ammiraglio Liardo hanno premiato i 10 istituti vincitori del concorso ‘La cittadinanza del Mare’, fra cui l’Omnicomprensivo di Amandola, risultato primo classificato per la categoria scuole medie. Il progetto elaborato dai ragazzi è stato quello di realizzare un murales dal titolo ‘Oltre il mare di plastica’ (lungo 8 e alto 1,70 metri), ispirato alla vita nel mare. Opera realizzata presso l’Istituto Tecnico Economico di Amandola, e realizzata dai ragazzi della 3A, coadiuvati da alcuni studenti frequentanti il primo anno dell’istituto superiore. A coordinare i lavori i docenti Michele Carbonari e Viviana Vagnetti. La Dirigente scolastica Rita Di Persio, ha voluto congratularsi con tutti i componenti dell’Omnicomprensivo di Amandola per l’eccellente risultato ottenuto a livello nazionale, inoltre ha voluto ringraziare le docenti Ornella Virgili, la segreteria, il fotografo Giorgio Tassi per la disponibilità ad "immortalare" l’opera e i docenti Michele Carbonari ed Enrica Ortolani che, insieme ad otto studenti dell’Istituto, hanno partecipato alla premiazione.