La Fermana ribalta la Lucchese. Niang fa esplodere il Recchioni

FERMANA

2

LUCCHESE

1

FERMANA (3-5-2): Borghetto; Heinz, Fort, Santi (dal 6’ st Petrungaro); Malaccari (dal 26’ st Pistolesi), Scorza, Giandonato (dal 26’ st Niang), Misuraca, Carosso (dal 39’ st Spedalieri); Paponi (dal 26’ st Giovinco), Sorrentino. A disposizione: Furlanetto, Cicero, Eleuteri, Spedalieri, Bonfigli, Condello, Marcandella, Gianelli, De Santis, Locanto, Semprini. Allenatore: Andrea Mosconi.

LUCCHESE (4-3-2-1): Chiorra; Quirini (dal 42’ st Fazzi), Sabbione, Tiritiello, Benassai; Tumbarello (dal 21’ st Astrologo), Gucher, Visconti; Disanto (da 27’ st Magnaghi), Rizzo Pinna (dal 42’ st Russo); Yeboah (dal 42’ st Fedato). A disposizione: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Djibril, Ndiaye. Allenatore: Giorgio Gorgone.

Arbitro: Mattia Caldera di Como

Marcatori: 16’ pt Yeboah, 20’ pt Paponi, 50’ st Niang

Note: Spettatori totali 1570; ammoniti Rizzo Pinna e Tumbarello per la Lucchese, Heinz per la Fermana; calci d’angolo 7-1, 3-0 fuorigioco; recupero 3’ pt e 5’ st.

Se c’è un posto dove i miracoli possono accadere, quello è il Bruno Recchioni. La Fermana in rimonta all’ultimo secondo batte la Lucchese e si regala una nuova possibilità. Partita bloccata nel primo quarto d’ora, fino a quando un buco a centrocampo regala il vantaggio alla Lucchese. Tumbarello arriva indisturbato fino al limite dell’area, allarga per Disanto che la mette in mezzo e Yeboah in girata la mette dentro. La Fermana prova a reagire subito con la rovesciata di Fort sulla quale serve un grande intervento di Chiorra. Passano pochi minuti e la squadra di Mosconi trova il pareggio con un super gol. Palla recuperata da Misuraca, Paponi fa due falcate e da poco fuori l’area fa partire un destro verso l’angolino alto. Chiorra non può farci nulla, esplode il Recchioni. Al 39esimo proteste dei gialloblù per un presunto fallo su Carosso in area. Occasionissima per la Fermana nel finale di primo tempo: sponda di Sorrentino, palla che attraversa l’area fino a che non arriva sui piedi di Scorza che da due passi si fa anticipare dalla difesa.

Brivido nel recupero con Yeboah che dal limite dell’area cerca il primo palo, palla che sfila di poco al lato. Fermana che parte forte nella ripresa: due corner consecutivi, poi la sgasata del neoentrato Petrungaro che mette il pallone in mezzo, ci arriva Paponi ma viene murato. Al 59esimo rischiano i gialloblù con Fort che si fa scavalcare da un lancio lungo. Ci si avventa Yeboah ma Borghetto legge bene la situazione. Nella fase centrale del secondo tempo, nessuno riesce a creare, ma a pochi minuti dalla fine Giovinco conquista un rigore: Quirini e Sabbione lo atterrano in area, l’arbitro non ha dubbi. Dal dischetto si presenta l’ex Catania, ma si fa respingere il tiro da Chiorra. Sul calcio d’angolo subito dopo viene anche annullato un gol a Misuraca per fuorigioco. All’ultimo respiro è apoteosi Fermana: Misuraca la spizza per Giovinco, il numero 10 la mette per Niang che a tu per tu con Chiorra non sbaglia e fa esplodere il Recchioni.

Filippo Rocchi