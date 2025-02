La Fermana va a Chieti. Serve la grande impresa

Il match di oggi è di quelli fondamentali per la Fermana, non solo per la classifica. Uscire dalla buca delle tre sconfitte consecutive è fondamentale per quello che riguarda la squadra canarina per invertire la rotta. In tal senso non è affatto "comodo" oggi alle 14,30 scendere in campo in casa del Chieti di Daniele Amaolo, senza dubbio per risultati la squadra più in forma del momento e lanciatissima verso almeno la piazza d’onore. Fermana che ha lavorato in religioso silenzio in settimana, senza rilasciare dichiarazioni in ogni sua componente per precisa scelta. E’ stata fatta salva la vigilia con le parole di mister Fabio Brini. "Sicuramente affrontiamo una grande squadra, costruita per un campionato di vertice e che arriva da risultati importanti, vedasi la vittoria di domenica scorsa nel derby con il Teramo. Abbinano qualità tecniche a doti fisiche, con giocatori esperti e anche di categoria superiore; sicuramente una sfida che si prepara da sola, dove l’attenzione e la cura dei dettagli dovranno essere maniacali per portare a casa punti. Veniamo da tre sconfitte consecutive, probabilmente domenica è stata l’unica gara in cui la prestazione è mancata, con tanti errori fatti e poi pagati durante il match: dovrà esserci da parte nostra una gran voglia di riscatto e di rivalsa, la classifica parla da sola e bisogna riprendere il cammino per raggiungere l’obiettivo stagionale". Limitare gli errori, mettere carattere e voglia di rivalsa. A parole sembra facile poi in campo è più difficile contro il solido 3-5-2 abruzzese che davanti schieraq Ceccarelli – Vuthaj mentre in mediana ci sono Donsah e Forgione. Fermana che in settimana ha lavorato su un assetto più coperto con Valsecchi alle spalle di Bianchimano (e a disturbare la costruzione avversaria), Mavrommatis e De Silvestro esterni, invariata la difesa invece rispetto all’assetto ormai consolidato.

Probabile formazione. Fermana (4-4-1-1): Perri, Tomassini, Tafa, Karkalis, Casucci; De Silvestro, Romizi, Etchegoyen, Mavrommatis; Valsecchi; Bianchimano A disposizione Di Stasio, Brandao Vaz, Cocino, Dragomir, Carosi, Granatelli, Pappalardo, Perez Pinzi, Sardo All. Brini

Roberto Cruciani