La pista di ghiaccio diventa inclusiva

Anche per il prossimo Natale, oltre a luminarie iniziative varie, in Piazza Garibaldi, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, quest’anno, presenta quello che è ritenuto un valore aggiunto: la possibilità di pattinare anche per i disabili in carrozzina. "La pista è dotata di una apposita pedana di acciaio su lame, sopra la quale è possibile montare e assicurare una sedia a rotelle per consentire, anche alle persone disabili in carrozzina, di pattinare sul ghiaccio, in sicurezza, senza doversi privare del loro ausilio motorio" spiegano gli amministratori deliberando di accettare la proposta pervenuta dall’Associazione Culturale Musica e Fantasia di Pescara. E sempre per questi utenti speciali, saranno previste due giornate in cui potranno pattinare in sicurezza a titolo gratuito. La pista sarà funzionante dal 30 novembre fino al 12 gennaio (salvo ulteriori proroghe), nei giorni feriali dalle 10 alle 23 e nei festivi dalle 10 alle 24. L’impegno economico del Comune è di circa 15 mila euro e si tratta di autorizzare l’occupazione del suolo pubblico, di accollarsi la spesa per i consumi di energia elettrica della pista e per gli interventi di impiantistica e per l’alimentazione elettrica della struttura, la fornitura di acqua per la formazione del ghiaccio oltre all’autorizzazione ad apporre eventuali striscioni di sponsor a bordo pista e il montaggio di due casette in legno per il rimessaggio dei pattini e la biglietteria. Per l’allestimento e l’uso di queste strutture, il gestore dovrà versare un canone di 100 euro al Comune.

m.c.