La Yuasa Battery schiaccia Siena. Ora l’ultimo passo per fare la storia

YUASA BATTERY: Cubito, Vecchi , Lusetti, Canella 7, Mattei 10, Bruening 24, Ferraguti , Mitkov, Fedrizzi 10, Marchiani, Romiti, Foresi (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 3. All. Ortenzi

EMMA VILLAS: Copelli 5, Trillini 3, Nevot, Bonami (L1), Tallone 17, Coser (L2), Krauchuk 9, Milan 4, Gonzi, Acuti 1, Pierotti 4, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

Arbitri: Salvati – Jacobacci

Parziali: 25-18 (23’), 25-20 (26’), 25-22 (28’)

Una Yuasa Battery sontuosa si aggiudica gara-1 davanti ad un Pala Grotta stracolmo e con l’entusiasmo di un intero territorio appassionato e pronto a trascinare i ragazzi di coach Ortenzi. E la squadra si fa trascinare, approcciando benissimo la gara e gestendo al meglio ogni fase del match. Non trema la Yuasa di fronte all’appuntamento con la storia, non tremano le mani di Marchiani in costruzione né quelle degli attaccanti di palla alta che gestiscono magnificamente le loro occasioni. Siena non tiene il ritmo nelle fasi calde dei tre parziali e alla fine deve cedere il passo ad una Yuasa che ora potrà giocarsi due match point per il grande sogno, il primo giovedì 25 aprile alle 19 a Siena, poi in caso di necessità si tornerà a Grottazzolina domenica prossima.

Primo set senza esclusioni di colpi ed in equilibrio fino a quota 14 quando Grotta scatta in avanti con un servizio che spinge ottimamente, il braccione caldo di Bruening e scelte offensive che premiano Marchiani. L’allungo decisivo è ancora col servizio di Bruening ma il punto finale lo mette a segno in primo tempo Mattei per il 25-18.

Si gioca in una bolgia che spinge i ragazzi di coach Ortenzi sulla stessa falsariga del primo parziale. Servizio sempre efficace in ogni momento (quattro ace con un solo errore nel parziale), contrattacchi che si fanno mai attendere e in attacco il rriferimento costante di Bruening con Fedrizzi. A spaccare il parziale il turno in battuta di Mattei che manda in crisi la seconda linea di Siena. Grotta prende margine e lo gestisce bene per il 25-20 finale.

Scende il ritmo altissimo di Grotta in avvio di terzo e Siena si scrolla di dosso le paure, portandosi in avvio sul 4-8 e costringendo alla sospensione Ortenzi. La reazione di Grotta non si fa attendere e porta alla rimonta e praticamente al pareggio intorno a metà set, con l’allungo sul 18-16 di Bruening e time-out stavolta di Graziosi. Non si placa la bolgia del Pala Grotta a trascinare una squadra che spinge sull’acceleratore, subisce il chek per il fallo di piede in battuta di Vecchi ma poi c’è l’ace di Bruening per il 20-17. Grottazzolina non sbaglia più mentre Siena un paio di cambi-palla importanti, con attacchi out. Alla fine l’errore al servizio di Siena vale il 25-22 di Grottazzolina e l’esplosione di gioia dei mille del palas che possono intanto gustarsi questo primo successo. Alla fine è grande festa ma la Yuasa Battery deve tornare in fretta con i piedi per terra e resettare tutto, perché gara-2 è in programma già giovedì a Siena e sarà un’altra autentica battaglia sportiva. E’ il primo match ball per trasformare quel sogno che si chiama serie A1 in realtà.

Roberto Cruciani