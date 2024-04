L’album di esordio di Laplastique

E’ su tutte le piattaforme streaming già da qualche giorno e in radio "Matrioska", l’EP (contiene più tracce rispetto a un singolo, ma non può essere classificato come album discografico) d’esordio di Laplastique, cantautrice in bilico tra musica e filosofia. È un cuore tutto fermano, quello della cantante che è originaria di Montegranaro, al secolo è Laura Gismondi che oggi sta realizzando il suo sogno. Gli studi classici, la laurea in filosofia, "Matrioska" racconta tutto questo e mette in luce l’ecletticità dell’artista marchigiana presentando sei tracce equamente suddivise in lingua inglese e italiana e un mix di generi musicali. Ogni canzone è il manifesto dei luoghi e appartamenti che Laplastique ha abitato. Sebbene i pezzi figurino come raccolta e non fossero nati dall’idea di un concept album, nell’EP si sono casualmente e spontaneamente ritrovati: "In realtà è un percorso che compio scoprendo me stessa attraverso le cose che non sono, proprio seguendo il metodo filosofico per scavare dentro di se. Per me la musica è rimescolare le carte e cercarvi dentro ordini e sequenze inesplorate. La forma nell’informe trovata solo una volta che ci si affaccia da un’angolazione mai notata prima. Le canzoni sono lo specchio di quello che studio, è un racconto della coscienza che cerca se stessa". I pezzi presentano un mix di sonorità: spaziano dal pop rock di "Frastuono" all’elettronica di "The Ghost of my past", con lievi contaminazioni RnB ben evidenti in "Ecstasy" e "A proprio tempo", fino ad arrivare al genere ballad delle gemelle: "Overthinking" e il "Il labirinto del non io". Si tratta dello stesso brano, nato, alle origini, in inglese, con una rivisitazione del testo in italiano, che ha dato luogo ad un mondo diverso rispetto al progetto originale.

"Ho studiato a Bologna e ho perfezionato la mia musica a Londra, nell’ottobre 2020 è iniziata la collaborazione con Daniela Munda, mia attuale produttrice e due anni dopo con l’etichetta "Marche di Fabbrica" che valorizza talenti marchigiani. sono molto emozionata e felice, le prime presentazioni le facciamo proprio nella mia terra, a Fermo". L’appuntamento è il 28 aprile da Artasylum, in piazza del popolo, Laura conversa con la giornalista Laura Faccenda, tante artiste esporranno i loro lavori, ci sarà un momento di riflessione e tanta musica dal vivo, eseguita in acustico.

Angelica Malvatani