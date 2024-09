L’angolo di Petrax

Eccoli gli ‘evergreen’ della Valdaso, con i propri 50 anni ma ‘senza sentirli’. I ragazzi del 1974 si sono ritrovati domenica, per condividere ricordi e aneddoti di vita legati all’età scolare, in una giornata che ha visto alternarsi sorrisi ed emozioni, nella gioia autentica dell’incontro. L’intenso programma del ritrovo ha preso il via al mattino, con lo scatto della foto ricordo all’ingresso dell’edificio scolastico di Petritoli. Da qui, il gruppo dei 50enni ha partecipato alla celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Anatolia, officiata da don Umberto Eleonori, per poi raggiungere i camposanti di Petritoli e Monte Vidon Combatte dove portare fiori a due coetanei venuti a mancare prematuramente. Il programma festivo è proseguito al ristorante Vecchio Gelso di Ortezzano, per la conviviale fatta di piatti squisiti, brindisi e l’allegria di chi conosce il valore del tempo in cui ritrovare intatti temperamenti, tenacia e forza, dell’età adolescenziale, affinati dall’esperienza della propria vita. La giornata si è conclusa con l’ultimo brindisi all’Igloo e la promessa di ritrovarsi presto. Il numeroso gruppo, ringrazia gli organizzatori nelle persone di Mariangela Romanelli, Loredana Marilungo, Walter Saraconi e Cristiano Nigrisoli, per la cura di ogni minimo particolare volto a donare a tutti, un giorno speciale da ricordare.