L’associazione cuochi stasera chiude il 2024

Un anno di eventi e di incontri, di sapori e di racconti. È stato un anno speciale quello dell’Associazione Cuochi della Provincia di Fermo, con l’impegno di ritrovare e diffondere la tradizione enogastronomica del nostro territorio. Tanti i momenti d’incontro vissuti, in angoli poco noti, inseguendo le ricette di un tempo. È arrivato dunque il tempo per un primo bilancio, per un viaggio che non si fermerà e che ha fatto tappa anche a Milano, per raccontare i sapori fermani. L’ultimo appuntamento del 2024 è per stasera, un evento che si terrà al ristorante Il Gambero di Porto Sant’Elpidio, partner delle iniziative dell’associazione da sempre. In apertura ci sarà un video di emozioni e di immagini per raccontare l’anno che si sta chiudendo, prima di vivere il tempo della convivialità che accompagna verso il Natale. Il presidente presenterà l’apertura dei nuovi tesseramenti 2025, con gli appuntamenti e i progetti futuri e tutti gli spazi e i sapori riservati ai soci. Durante la serata è prevista la lotteria, con premi davvero importanti, primo fra tutti il week end per due persone nelle terre di James Bond - 007, in collaborazione con Silvium Viaggi. Info 0734 228601, 366 1179322