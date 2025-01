L’Ast apre l’anno con i nuovi bandi

È l’emergenza numero uno per la sanità, quella di potenziare il personale e di reperire medici e professionisti vari. Secondo la Ast di Fermo il nuovo anno si apre con un rinnovato impegno in questo senso, per ieri è stata programmata l’attesa selezione per il Direttore della Medicina Trasfusionale, dopo il pensionamento della dottoressa Siracusa lo scorso settembre. A breve si terranno anche quelle per Direttore della Medicina Amandola e per Direttore del STDP (Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche). E’ invece in fase di adozione la determina di approvazione della graduatoria per un Dirigente medico della Medicina Interna, con possibilità di estendere la procedura anche ad altri medici. Dopo le assunzioni di 6 infermieri e 10 Oss, da febbraio un Gastroenterologo passerà a tempo indeterminato. Sono in corso di approvazione le graduatorie per mobilità esterna per Ostetriche e Infermieri per Amandola mentre sono in fase di espletamento le selezioni per la mobilità degli Oss per Amandola e per Tecnico di Laboratorio. Nel frattempo sono stati pubblicati i bandi per la selezione dei Direttori delle Strutture Complesse e del Dirigente del Pronto Soccorso.