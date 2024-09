L’autore Riccardo Sollini presenta il volume ’Dis-servizio sociale’

Presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Sollini alle 18,30 di lunedì 2 settembre nella Rocca Tiepolo. Titolo ’Dis-servizio sociale’. L’autore è cresciuto nella Comunità di Capodarco e ha lavorato per anni in cooperazione internazionale tra Albania, Kosovo, Tanzania ed Etiopia. E’ stato responsabile della Comunità terapeutica per dipendenze patologiche ‘L’arcobaleno’ e, attualmente, è presidente della ’Buona Novella’ di Fabriano e direttore della Comunità di Capodarco dell’Umbria. Sollini è alla seconda pubblicazione: "Dis-servizio sociale nasce da una riflessione sul welfare in senso ampio: si parte dalla storia delle associazioni fino alle realtà del terzo settore. Bisogna ricordarsi che dietro ogni servizio ci sono le persone, con le loro storie e specificità".