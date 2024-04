Le comunità patrimoniali per prendersi cura dei beni dei Sibillini

Tanti elementi di stimolo e riflessioni sono stati alla base del convegno dedicato alla ‘Comunità patrimoniale Sibillini Romantici’, che si è tenuto nei giorni scorsi nella sala consiliare di Amandola. All’incontro hanno partecipato i sindaci di Rotella, Giovanni Borraccini; Amandola Adolfo Marinangeli; Montedinove, Antonio Del Duca, i rappresentanti delle associazioni dei tre borghi, insegnanti e alunni delle scuole, ma anche i tecnici di settore fra cui Stefania Toso e Valeria Nicu; Francesco Calzolaio, Coordinatore Faro Italia Platform; Massimo Carcione, funzionario della Direzione cultura della Regione Piemonte; Antonio Corrado, Coordinatore rete Faro Transumanza, Abruzzo. Le comunità patrimoniali, presuppongono la presa in carico da parte della cittadinanza della valorizzazione dei beni culturali che avverte come fattore strategico di sviluppo economico del territorio, partendo dalla conoscenza e dalla consapevolezza del valore storico, culturale identitario del patrimonio materiale e immateriale locale. L’azione ‘Comunità Patrimoniali’ prevista in seno al progetto ‘Sibillini Romantici’ ha come scopo quello di avviare una comunità patrimoniale dei territori di Amandola, Montedinove e Rotella, e la mappatura del patrimonio culturale e ambientale riconosciuto dalle comunità dei tre borghi per realizzare 3 passeggiate, che custodiscano e rappresentino l’anima e la tradizione della cittadinanza coinvolta. Alla fine tutti i partecipanti hanno contribuito ad elaborare una sorta di ‘Mappe Emozionali’ evidenziando i luoghi riconosciuti di maggiore interesse dei tre borghi. I temi e punti interesse individuati dalla comunità andranno ad ispirare le passeggiate patrimoniali. I primi test tour saranno svolti domenica 12 maggio alle 10 a Rotella, sabato 18 maggio alle 16 ad Amandola, sabato 25 maggio alle 16 a Montedinove. A.C.