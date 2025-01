"L’impianto serve anche ai vivaisti"

"Disporre di impianto idrico a pressione è una garanzia per chi lavora anche nel settore florovivaistico – dice Pasquale Ferretti, titolare della rinomata azienda florovivaistica AsoVivai di Altidona – siamo qui dal ’97 e pago regolarmente la tariffa al Consorzio ma non utilizzo l’acqua del canale perché non ne è garantita la salubrità e se ne gestisce male l’uso. In azienda ci serviamo di un pozzo privato che incide sul bilancio aziendale mentre un impianto irriguo a pressione risolverebbe tanti problemi perché ci sarebbe maggior controllo, si eviterebbe lo spreco e un pagamento adeguato al consumo. Sembra che questo territorio sia ancora una volta escluso da una giusta opportunità".