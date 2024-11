Lo show solidale a sostegno dell’Ant

La delegazione Ant di Porto Sant’Elpidio festeggia in modo speciale i 20 anni dalla sua costituzione in città. Per l’occasione, festeggerà sabato alle 21.15 al Teatro delle Api, con la commedia’La locandiera’ di Carlo Goldoni, adattata in dialetto marchigiano ed ambientata negli anni 60 in una cittadina di mare, dove si trova la piccola pensione Maresole, in un periodo alla fine della stagione turistica. Lo spettacolo, prodotto dall’associazione culturale Progetto Musical, sta riscuotendo grande successo in diversi teatri della regione ed è pronto ad approdare a Porto Sant’Elpidio. Firma la regia Saverio Marconi, attore e regista, fondatore e tuttora direttore artistico della Compagnia della Rancia, per la quale ha diretto gran parte dei musical di maggior successo in Italia. Interpreti dello spettacolo Cinzia Paoletti, nei panni della protagonista Mirandolina, Thomas Tossici, Manu Latini, Simone Pompozzi, Simone Rossetti, Rachele Morelli, Ombretta Ciucani, Leonardo Scagnoli, Lucrezia Cruciani e Silvia Iacopini. Sarà una serata in allegria nel segno della solidarietà, per prenotare il biglietto (offerta minima 15 euro) si può chiamare il 348.0800715.

"Siamo felici di celebrare i 20 anni di servizio dell’Ant a Porto Sant’Elpidio con un momento di aggregazione e spensieratezza – commenta Serena Auciello, referente Ant per la delegazione di Porto Sant’Elpidio – Questa serata è stata possibile grazie ad un’azienda locale ha coperto tutti i costi per l’evento ed ha richiesto di mantenere l’anonimato. Ai titolari, per la sensibilità dimostrata, posso solo dire: grazie Ettore”. “L’offerta del nostro teatro si arricchisce di un’altra proposta che, ne sono certa, saprà richiamare un pubblico numeroso – commenta l’assessore alla Cultura Torresi –. Uno spettacolo di qualità con un impegno solidale verso un’associazione che si distingue per l’esemplare attività di vicinanza ai malati e di prevenzione".