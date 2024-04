L’omaggio ai morti del Moby Prince

Anche quest’anno, a 33 anni dalla notte del 10 aprile 1991 quando nel rogo del Moby Prince persero la vita 140 persone, compresi gli ‘sposini’ elpidiensi in viaggio di nozze, Giuseppina Granatelli e Bruno Fratini, l’amministrazione comunale non ha fatto mancare la sua presenza a Livorno per celebrare l’ennesimo tristissimo anniversario di una tragedia che resta ancora senza alcuna risposta. Nella sala consiliare si sono riuniti, i familiari delle vittime, le associazioni che lottano per ottenere verità e giustizia, i sindaci e rappresentanti delle città che hanno avuto vittime, autorità. Per il Comune di Sant’Elpidio a Mare, era presente il vicesindaco, Roberto Greci che, dopo il corteo per le vie del centro, dopo la Santa Messa ha partecipato al momento culminante della giornata, lanciando anche lui una rosa in mare, nel punto in cui si trova la lapide con i nomi delle vittime del Moby Prince.