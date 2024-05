"L’ora di svoltare dopo 70 anni"

Due consiglieri uscenti, tanti volti nuovi e una lista molto rosa. Questo la proposta di "CambiAmo Insieme" presentata ufficialmente nella giornata di ieri dal candidato sindaco Andrea Leoni nella sala riunioni del Comune alla presenza di importanti esponenti politici locali. I senatori Guido Castelli (commissario straordinario per la ricostruzione) e Elena Leonardi oltre ai consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli oltre ad Andrea Balestrieri. Tutti uniti nel confermare l’idea di una filiera istituzionale pronta a sostenere Monte Urano. Castelli ha sottolineato come ad esempio il "finanziamento per la scuola di Monte Urano è arrivato grazie al lavoro della Giunta Acquaroli che ha messo sullo stesso piano le scuole dentro e fuori dal cratere". Poi la parola al candidato primo cittadino che ha presentato la sua lista e descritto la composizione dopo aver sottolineato la sinergia e l’unione per la creazione di questa lista con Germano Craia, primo monturanese candidato alle elezioni europee nelle fila di Azione.

"Cambiare l’indirizzo politico a Monte Urano che da 70 anni è governata dalla medesima parte politica – sottolinea Leoni – Oggi presentiamo la squadra di questa alternativa pronta a governare se i cittadini lo vorranno, insieme alla società civile, al tessuto imprenditoriale e commerciale, all’associazionismo che ha bisogno di un nuovo cammino. A Monte Urano non si vive male, lo ripeto, ma c’è bisogno di una spinta maggiore tornando all’orgoglio di essere monturanesi. Grazie a chi ci mette la faccia e si espone. Abbiamo un programma sintetico, con pochi punti ma realizzabili e il primo maggio abbiamo pubblicato il primo punto con le iniziative per la zona artigianale che va convertita in zona commerciale, facilitando il lavoro di coloro che vogliono venire ad investire. Da zona artigianale in commerciale per intercettare lo sviluppo prossimo della vicina Campiglione anche con il nuovo Ospedale in sinergia con gli altri comuni". La lista prevede due consiglieri uscenti come Mazzimo Mazzafero e Martina Susino, alcuni volti di esperienza ma anche tanti giovani pronti a mettersi a disposizione di Monte Urano.

Questa la lista di candidati consiglieri di "CambiAmo Insieme": Massimo Mazzaferro, Marco Marziali, Riccardo Cotini, Michele Conti, Bruno Nepi, Mirko Steca, Martina Susino, Letizia Zaccari, Francesca Barchetta, Eleonora Ferracuti, Cristina Santinelli, Samantha Guerrieri.

Roberto Cruciani