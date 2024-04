L’orchestra giovanile dell’Isc ‘Cestoni’ alla rassegna nazionale delle scuole

L’orchestra giovanile dell’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio il 10 maggio parteciperà a Bologna alla 35° edizione della rassegna nazionale musicale delle istituzioni scolastiche. La storia e la comunità di Montegiorgio è sempre stata fortemente connessa al mondo della musica, esistono infatti, il Corpo bandistico e il coro polifonico ‘Domenico Alaleona’, il gruppo folkloristico ‘Montejorgio Cacionà’ molto attento alle tradizioni, una stagione musicale dedicata alla lirica in forma semi scenica e nell’ultimo anno l’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio, grazie all’impegno dell’Amministrazione attraverso l’assessore alla cultura Michela Vita e della Dirigente scolastica Alessandra Pernolino, ha ottenuto per la scuola media l’orientamento musicale. Proprio quest’ultimo tassello, ha consentito alla scuola montegiorgese di partecipare alla 35° Rassegna nazionale musicale delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, che si svolgerà presso Bologna Fiere e vedrà la partecipazione e soprattutto l’esibizione dell’orchestra dell’Isc ‘Cestoni’. "È con grande orgoglio che posso annunciare – dichiara Alessandra Pernolino - che l’orchestra del nostro Istituto parteciperà agli eventi della Settimana nazionale della musica a scuola, con una performance, in presenza, a Bologna, che si svolgerà la mattina del 10 maggio. L’esibizione consterà di tre pezzi, debitamente arrangiati per la nostra orchestra, che sarà diretta dai Maestri L.Bastarelli, R.Ferracuti, M.Giammaria, G.Morroni. Vogliamo ricordare che l’Isc ‘Cestoni’, dal prossimo anno scolastico vedrà l’istituzione dell’indirizzo musicale".

a.c.