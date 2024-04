Lorenzo Tulli sale sul ring per il ‘Match Pro 6x3’

Il più giovane pugile professionista italiano, Lorenzo Tulli, è ‘affilato come una spada’. A detta dell’allenatore Matteo Paccapelo, si presenta così il diciottenne elpidiense per il ‘Match Pro 6x3’ contro il venticinquenne moldavo Marius Col, in programma domani presso la palestra Coni di Fermo, con inizio alle ore 17. "In ricordo del compianto professor Tomassini che cominciò a parlare della ‘nobile arte’ in città, nel ‘52- fa sapere il presidente della Nike Pugilato Luciano Romanella- il prestigioso evento, che porta la boxe nella struttura fermana per la prima volta, arriva dopo il grande lavoro degli ultimi anni e si aggiunge al riconoscimento da parte della Fip con l’assegnazione alla Nike dell’organizzazione dei Campionati Italiani Amatoriali, dal 3 al 7 luglio presso il Paradise Beach di Lido di Fermo, e dei Campionati Italiani Assoluti- categoria Youth, a Loreto in novembre. Molti giovani dovrebbero seguire il nostro campioncino sia per gli ottimi risultati che sta ottenendo sia per l’educazione e l’abnegazione che dimostra costantemente". Figlio d’arte di Andrea Tulli, uno dei più quotati ‘cutman’ italiani ovvero professionisti che affiancano gli atleti per affrontare i traumi da combattimento, Lorenzo riesce a coniugare sport e studio: "La mia passione per la boxe viene da lontano: avevo 6 anni quando, al funerale di mio nonno al quale ero molto legato, il suo caro amico Domenico Traini mi chiese se avevo voglia di provare. Da quel giorno, ho cercato di cavarmela tra ring e banchi di scuola: frequento il quinto anno del liceo scientifico di scienze applicate e dunque sto preparando la maturità tra i 7-8 allenamenti a settimana tra cui qualche ‘doppio’. Sto lavorando con lo staff tecnico per raggiungere il titolo italiano nella categoria dei ‘Pesi Super Leggeri’, fino a 63 kg". Presente alla conferenza stampa l’assessore allo sport Alberto Scarfini che, nel ringraziare anche Fausto Rocco braccio operativo della società sportiva Nike, ha concluso: "Un’occasione per evidenziare l’importante percorso di crescita di Lorenzo che rappresenta e promuove non solo lo sport ma l’intero territorio". Il ricco programma (biglietto d’ ingresso10 €, ndr) prevede i primi 10 incontri di boxe olimpica fino alle 19.30 e i successivi 4 più il match Tulli vs Col a partire dalle 20.30.

Gaia Capponi