Maestri del lavoro, premiato. Paolo Marzialetti

Giovedì scorso presso la sala ‘Li Madou’, si è tenuta la cerimonia di assegnazione del premio ‘Sicurezza sul Lavoro 2024’, organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con la Federazione nazionale Maestri del Lavoro delle Marche. L’evento ha premiato 6 aziende, una per ogni provincia più una sesta insignita con un premio speciale per le metodologie e le attrezzature utilizzate nei processi produttivi. Massiccia la presenza delle autorità presenti: l’assessore regionale Stefano Aguzzi; il console regionale della Federazione Maestri del Lavoro Giorgio Fiori; Roberto Di Iulio coordinatore Consulta Marche ordini provinciali Cdl Marche; Fabrizio Pierdicca della Commissione nazionale sicurezza Federmaestri; Fabio Filippetti dirigente del settore prevenzione Ars Regione Marche, oltre ai delegati di alcune associazioni come Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) e molti altri Secondo i dati analizzati da Anmil, nel 2023 nelle Marche sono stati denunciati 16.918 infortuni (-9,9% rispetto al 2022) di cui 28 mortali (8 in meno del 2022), ma sono aumentate le segnalazioni di malattie professionali: 6.771 (+14,5% in un anno e +104,6% in 10 anni). Per la provincia di Fermo, è stata premiata la ditta Paimar di Montappone, azienda specializzata nel settore del cappello, accessori e abbigliamento, per il quotidiano impegno della dirigenza nel promuovere la cultura della sicurezza con il coinvolgimento di tutti gli addetti e per la costante azione di miglioramento dei sistemi di sicurezza, anche con l’acquisto di nuovi macchinari dotati di tecnologie all’avanguardia. Per la Paimar 0 infortuni nel triennio 2021-2023. Estremamente soddisfatto Paolo Marzialetti, titolare dalla Paimar ed anche presidente nazionale della sezione cappelli della Fondazione Tessilivari, da sempre impegnato nella promozione del cappello e del territorio.

a.c.