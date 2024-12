Manutenzione straordinaria da via Dalmazia a via Leopardi

Dopo aver completato il primo tratto di via Principe Umberto, adesso l’amministrazione si appresta a mettere mano al completamento della manutenzione straordinaria nella parte che va da via Dalmazia a via Leopardi. C’è un progetto di fattibilità e in consiglio comunale è stata approvata la variazione di bilancio in cui si stanziavano 100mila euro per il rifacimento del manto stradale fino all’intersezione con via Gramsci, su progetto dell’ufficio tecnico comunale. "Fino a via Leopardi, la manutenzione sarà analoga a quella del tratto già realizzato, asportando la pavimentazione a masselli e portando sullo stesso livello la strada carrabile e i marciapiedi, realizzando un sistema di raccolta delle acque più efficiente" spiega il sindaco, Massimiliano Ciarpella.

Proseguendo più a nord, rimarranno i marciapiedi esistenti e si interverrà solo sulla sede stradale, sostituendo la pavimentazione a masselli con asfalto. I lavori partiranno dopo le festività natalizie. L’obiettivo successivo sarà la sistemazione di via Marinai d’Italia.