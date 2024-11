Marche tra tradizione e innovazione: se ne parla con Alessandro Morelli

"Il sistema Marche e le sfide del futuro tra tradizione e innovazione" è il tema che verrà dibattuto alle 21,30 di questa sera nel salone della villa Bonaparte, di Porto San Giorgio. L’iniziativa è stata promossa dal Lions club Fermo-Porto San Giorgio. Si inizierà con i saluti istituzionali che saranno portati dal dottor Giuseppe Scarpa presidente del Lions club Fermo-Porto San Giorgio, il dottor Valerio Vesprini sindaco di Porto San Giorio, il dottor Edoardo D’Alascio prefetto di Fermo e dall’avv Paolo Calcinaro sindaco di Fermo ùùùerio Vesprini sindaco di Porto San Giorgio, il dottor Edoardo D’Alascio prefetto di Fermo, avvocato Paolo Calcinaro sindaco di Fermo. Relatori: il dottor Alfredo Bardozzetti head of regional economic research divisioni per Banca d’Italia; avvocato Silvia Compagnucci vicepresidente Icom istituti per la competitività, il dottor Alexander D’ortogna amministratore delegato dfi Ancona international Airport. Conclusioni affidate al Senatore Alessandro Morelli sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri. Moderatore Valerio Vagnozzi Officer distrettuale lci già membro aif marche.