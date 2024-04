Marinangeli, Siliquini e Lupi: ad Amandola potrebbe essere corsa a tre

Circa un mese fa avevamo annunciato che Amandola sarebbe stato sotto il profilo politico, in vista delle prossime elezioni comunali, fra i centri più animati e sembra che le premesse non siano state tradite. All’inizio di marzo le liste dei papabili candidati erano molto frammentate e più esponenti avevano offerto la loro disponibilità. Mancano circa tre settimane alla presentazione delle liste, al momento si parla di una corsa a tre: Adolfo Marinangeli sindaco in carica con in una lista civica che però ha già riscosso il supporto del Pd locale, di un gruppo civico e della componente moderata di centro sinistra; in lizza c’è anche Lando Siliquini, ex sindaco di Montefortino e medico in pensione, rappresentante di lista civica sostenuta dalla matrice di centro destra del territorio; e si sta facendo largo anche Piergiorgio Lupi, capogruppo di maggioranza dell’attuale Consiglio che, sta lavorando ad un nuovo gruppo democratico con una forte componente giovanile. Nonostante la calma apparente la sfida politica all’ombra dei Sibillini è decisamente accesa. Una situazione che sembra replicarsi anche a Falerone, nella media Valtenna fino a qualche tempo fa sembrava regnare una certa tranquillità, ma la scena politica in pochi giorni è mutata radicalmente. Il sindaco in carica Armando Altini, punta a proseguire l’opera avviata dalla sua Amministrazione; nelle ultime settimane sono spuntati due nomi caldi. Da un lato l’avvocato Giulio Celi, che circa 20 anni fa aveva già tentato la corsa alla carica di sindaco sostenuto dall’area di centro sinistra; dall’altro Stefano Cardenà, consulente del lavoro che in passato ha già ricoperto un ruolo nell’Amministrazione faleronese. In evoluzione anche la situazione a Grottazzolina, dove oltre alla ricandidatura già ufficializzata dal sindaco in carica Alberto Antognozzi, iniziano a farsi largo un paio di nomi per il papabile candidato sindaco della seconda lista che richiama l’idea di una vecchia sfida, anche qui il clima inizia a scaldarsi.

Alessio Carassai