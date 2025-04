Masterclass all’Urbani con Distilleria Varnelli

Il polo Urbani ha ospitato uno speciale evento formativo voluto dalla Distilleria Varnelli e legato alla partecipazone dell’istituto al cocktail contest ‘Mielemente’ (svoltosi nei mesi scorsi a Montelupone in cui si chiedeva di realizzare cocktail con miele millefiori del territorio e un prodotto Varnelli) e vinto dagli studenti del Tarantelli – Urbani, Elisa De Matteis e Leonardo Corradini preparati dal professor Stefano Isidori. Agli studenti dell’Urbani, dunque, è stata data la possibilità di seguire una masterclass tenuta da un professionista di fama, Simone Ciambrone, responsabile del Bvlgari Ginza Bar di Tokyo, riconosciuto come uno dei migliori cocktail bar in Asia. Dopo i saluti del vicepreside dell’Iiss Urbani, Mario Andrenacci e del sindaco di Montelupone Rolando Pecora in collegamento esterno e di Orietta Maria Varnelli della Distilleria Varnelli, Ciambrone ha diviso l’incontro in una parte teorica e in una pratica in cui ha coinvolto i ragazzi in una masterclass in cui ha mostrato quanto la determinazione, la creatività e la passione facciano la differenza in un settore come la mixology, sempre più competitivo ed internazionale e in cui anche l’Italia negli ultimi anni si sta facendo strada.