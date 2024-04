Matelica promosso. Pari Monticelli,. Sangiorgese ok

DILETTANTI

C’è primo verdetto ufficiale della stagione con il Matelica che torna a distanza di anni in Eccellenza, grazie al successo in casa del Casette Verdini al termine di una stagione che ha visto la squadra di mister Passarini sempre in alto in classifica. Successi pesanti per Elpidiense Cascinare e Sangiorgese in ottica salvezza invece con l’Atletico Centobuchi che mantiene la seconda piazza dall’assalto della Vigor Castelfidardo. Oggi occhi puntati sul campionato di Eccellenza con la sfida al vertice Civitanovese-Montefano che può valere una stagione.

Eccellenza. Maceratese-Jesina, Atletico Azzurra Colli-Tolentino, Chiesanuova-Osimana, Civitanovese-Montefano, Urbino-Monturano, Montegiorgio-Sangiustese, Montegranaro-Montecchio, Urbania-Castelfidardo

Promozione B: Monticelli-Aurora Treia 1-1, Appignanese-Elpidiense Cascinare 0-3, Atletico Centobuchi-Palmense 0-0, Casette Verdini-Matelica 0-1, Cluentina-Porto Sant’Elpidio 0-0, Corridonia-Vigor Castelfidardo 1-9, Sangiorgese-Potenza Picena 2-0, Trodica-Rapagnano (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Montecassiano-Pinturetta 5-0 Girone D: Castel di Lama-Real Eagles Virtus Pagliare 2-2, Afc Fermo-Cuprense 5-2, Futura 96-Montottone 1-3, Offida-Piceno United 1-0, Centobuchi-Castoranese 3-4,

Real Montalto-Comunanza 2-1, Grottammare-Azzurra Sbt 1-1, Piane Mg-Real Elpidiense 1-0

Seconda Categoria. Girone E: Vigor Macerata-Casette D’Ete 0-0. Girone G: Recreativo Pse-Valtesino 2-3, Mandolesi-Gmd Grottammare 2-1, PanzanoGiberto-Tirassegno 1-0, Avis Ripatransone-Monte San Pietrangeli 1-1, Invictus-Campofilone 4-0, Montefiore-Grottazzolina 2-2, Pedaso-Vis Faleria 3-2, Petritoli-Usa Fermo (oggi) Girone H: Monteprandone-Atletico Porchia 0-1, Santa Maria Truentina-Venarottese 1-3, Audax Pagliare-Agraria Club 7-2, Castignano-Vigor Folignano 2-3, Croce Casale-Jrvs Ascoli 2-0, Forcese-Acquasanta 0-4, Olimpia Spinetoli-Maltignano 1-1, Piazza Immacolata-Acquaviva 1-2