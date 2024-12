Mercatini e show: gli appuntamenti della settimana

"Centinaia di giovani hanno scelto Porto San Giorgio per trascorrere un weekend di musica e attrazioni". L’assessore al turismo e commercio Giampiero Marcattili parla dello show, in via Oberdan, dell’attore Marco Bocci per la serata dj set. Alla consolle Paolo Love e Simon M: "La via ha iniziato a riempirsi a partire dalle ore 22. Il dj set è andato avanti fino alle 2 con l’attore che si è prestato ai selfie degli ammiratori. E’ stato ultimato l’allestimento presepiale lungo corso San Giorgio, c’è il mercatino e a teatro giornata Open day per la danza e il musical a cura di Nasco Danza. Domenica c’è il concerto ‘Cine Music’ di IdentiArt, (17, piazza Matteotti), gli ‘Aperitivi in festa’ al mercato coperto curati dalla Pro loco (dalle 17), lo spettacolo per ragazzi in teatro Pollicina (ore 17) e il Concerto di Natale nella chiesa della Sacra famiglia della corale Shalom (ore 18)".