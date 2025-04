"Mettiamo in pratica gli insegnamenti della scuola"

Essere scout non significa solo fare campeggi o costruire tende. A Santa Vittoria in Matenano, il nostro gruppo scout Agesci si impegna tutto l’anno anche in attività di autofinanziamento, che ci insegnano ad essere utili agli altri e a mettere in pratica ciò che impariamo a scuola. Questo tipo di attività ci responsabilizza e aiuta a capire quanto sia importante mettersi in gioco, collaborare e dare valore al proprio tempo.

Ad esempio, alcune squadriglie offrono aiuto in paese, alle persone anziane o in difficoltà. Andiamo a fare la spesa, cuciniamo, puliamo o teniamo compagnia. Non c’è un prezzo: chi vuole, lascia un’offerta libera e noi usiamo quei fondi per le nostre attività, come il campo estivo o l’acquisto di materiali per le uscite. Altre squadre organizzano pomeriggi di giochi e laboratori per bambini della primaria. Usiamo la fantasia per creare attività a tema, cacce al tesoro e giochi di gruppo. I bambini si divertono, i genitori si rilassano e noi impariamo a gestire il tempo, parlare in pubblico, lavorare in team: proprio come ci insegnano i docenti a scuola.

Molti di noi si accorgono che le competenze scolastiche come la responsabilità, il rispetto delle regole o il pensiero creativo, sono le stesse che servono per essere buoni scout. L’autofinanziamento, in ogni caso, non è solo una raccolta fondi, ma un modo concreto per crescere come cittadini attivi, unendo quello che impariamo tra i banchi con quello che viviamo nella comunità.

Classe III B