Monterubbiano, proseguono i lavori per ampliare la scuola

Il Comune fa un bilancio del 2024 e garantisce lo stesso impegno fattivo per il 2025 finalizzato ad interventi pubblici, valorizzazione dei giovani, cura del verde, sinergia con i privati, intercettazione di finanziamenti e potenziamento del turismo. "Sono in corso – spiegano dal Comune – i lavori di ampliamento dell’edificio scolastico in viale Murani per la realizzazione di nuove aule volte ad ospitare la scuola primaria, il cui termine dei lavori è previsto per i primissimi mesi del nuovo anno quando saranno avviati anche i lavori per la realizzazione dell’asilo nido nella frazione di Rubbianello". Tra le opere realizzate nel 2024, il Comune ricorda i lavori di rifacimento dello spazio verde adibito a ‘orto botanico’ zona nord chiostro ex-convento San Francesco, il miglioramento dell’accessibilità fisica e sensoriale delle infrastrutture esistenti, posizionamento di una nuova balaustra metallica e rifacimento della pavimentazione della rampa disabili.