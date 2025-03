Proseguono gli interventi all’ex Fontevecchia

Proseguono gli interventi nel cantiere di Palazzo Domenicani, ex Fontevecchia, in via Paccarone preparatori ai lavori di completamento, restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico dell’immobile. Un progetto che consentirà di ampliare il museo archeologico, per aprirsi ad attività collegate come laboratori, sale studio, gallerie espositive ed i cortili che saranno a servizio dell’attività universitaria e museale ma potranno essere utilizzati anche come aree per eventi all’aperto. La novità è quella per cui parte del complesso sarà destinata a sede universitaria, con il duplice obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di nuovi spazi universitari, dato che quelli attuali, in Via Brunforte, risultano già insufficienti, anche in virtù del fatto che nuovi corsi saranno attivati a breve e di rifunzionalizzare il complesso Fontevecchia. Vi saranno trasferiti da via Brunforte i corsi di laurea di Infermieristica e Logopedia, che fanno capo alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. Interventi che complessivamente potranno essere realizzati con i contributi previsti dal PNRR per più 16 milioni di euro, riconosciuti al Comune di Fermo per il recupero totale del Palazzo. "Un lavoro che porterà a diverse destinazioni di sviluppo, fra cui il futuro trasferimento di Infermieristica e Logopedia per creare così un ulteriore centro attrattore nel cuore della Città in grado di far convivere al suo interno progetti con anime multiformi.