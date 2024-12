Morese: "Abbiamo dei progetti da terminare entro fine mandato"

"Il 2025 sarà l’anno della partecipazione, implementeremo i nostri progetti per renderli operativi prima di fine mandato". A dichiararlo è il consigliere comunale del gruppo consiliare "Si Può" Emanuele Morese intervenendo a commento del bilancio previsionale 2025. Ammette che l’amministrazione comunale ha ancora molto da lavorare per completare gli impegni assunti con gli elettori. Ma che molto in particolare è stato realizzato per la partecipazione: la Consulta dei Giovani è ripartita con successo già da due anni. In Consiglio comunale abbiamo approvato modifiche al Consiglio dei ragazzi, progetto di educazione civica che è stato realizzato. Morese, poi, informa che intento dell’amministrazione è di far ripartire il progetto sulla consulta degli immigrati: "Oggi - spiega - nel nostro comune gli stranieri incidono per il 6,7% ed è una percentuale significativa a cui vedere stanno con interesse valutando un vero percorso integrativo e di socializzazione. Abbiamo in cantiere anche la Consulta dello Sport e una regolamentazione del bilancio partecipato i consigli comunali itineranti ed aperti, ed i comitati di quartiere, Molto è stato fatto anche nell’ambito della riqualificazione delle opere pubbliche a cominciare dal lungomare sud e della variazione al PRG che ci permetterà di riqualificare l’area Branella inserita in un rilancio non solo edilizio ma anche commerciale. Esempi macroscopici – conclude - accompagnati da tanti piccoli lavori ordinari di intervento sul decoro pubblico e sulla messa in sicurezza del territorio. Stiamo procedendo anche nell’espletamento di progettualità legate alla sicurezza. Ben oltre 40 le nuove telecamere che osservano la città per la prevenzione e per pattugliare le vie più critiche, ma non basta".