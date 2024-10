"Negli ultimi anni una vera rivoluzione"

Se lo ricorda bene Andrea Recchioni, 43 anni fa a Marina Palmense non c’era nemmeno una strada degna di questo nome. Recchioni è il titolare dello storico camping Spinnaker, all’epoca c’era giusto questa struttura e l’inizio del Verde Mare, intorno verde e più in là il mare: "Da allora molto è cambiato, racconta Recchioni, anche se ci sono stati lunghi anni in cui qui non si è fatto proprio niente. Non si vedeva mai nessuno, non c’erano strutture viarie e non c’era niente per svagarsi. Ci è voluto coraggio ad investire in questa zona, per noi imprenditori sono stati anni belli e importanti ma anche molto complessi".

Oggi come vede il presente di Marina Palmense?

"Negli ultimissimi anni ho visto una vera rivoluzione, a partire dal ponte di collegamento con Porto San Giorgio e poi la pista ciclabile, il lungomare sistemato, la strada lungo la ferrovia. Sono cose importanti che anche i turisti gradiscono molto, danno un senso di cura di un territorio".

Cosa ha portato tutto questo in termini economici?

"Intanto sono arrivate nuove attività, per esempio il noleggio bici che sostiene anche il nostro servizio di biciclette per gli ospiti. Chi viene in vacanza qui ha bisogno di servizi, di vicinanza, di una strada sicura per andare dall’altra parte la sera, per offrire ai giovani momenti di divertimento. Questo aiuta, anche in questo tempo così difficile".

Cosa serve ancora per andare avanti con ottimismo?

"Guardiamo con interesse all’area naturalistica che dovrà essere sempre più valorizzata, è quella la nostra vocazione, il contatto con la natura, non possiamo perdere questa tendenza che è, in questo momento storico, una sfida fondamentale. Dunque mi auguro che non si pensi a nuovo cemento a Marina Palmense ma ad una natura sempre più autentica e protetta".

Cosa chiedono i turisti che scelgono Fermo per le loro vacanze?

"Devo dire che i tempi sono davvero complicati, stiamo vivendo una crisi politica ed economica forte. Le vacanze sono sempre più brevi, le persone consumano meno. Da noi vengono perché amano molto l’attenzione all’ambiente, gli spazi dedicati ai cani, presto potenzieremo anche la nostra area fitness sul mare. Ce la mettiamo tutta per seguire le tendenze del momento, speriamo che gli amministratori proseguano con scelte lungimiranti e non violentino mai la natura che ci circonda".

a.m.