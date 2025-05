"Non fatevi più prendere in giro"

Candidato sindaco Enrico Piermartiri, sostenuto dalle liste civiche: Risorgi Sem e Democratici e Popolari: "Cari elpidiensi, non lasciatevi prendere ancora in giro. Non tollerate più una politica che da oltre trent’anni cambia volto, ma non cambia sostanza. I miei tre avversari rappresentano proprio quella politica vecchia, camaleontica; quella politica che si traveste da destra, da sinistra, da falso civismo … ma che in realtà è sempre la stessa: autoreferenziale, confusa, pasticciona. E, soprattutto, incompetente. Basta guardare come è stata ridotta la nostra città, quella che loro si ostinano a chiamare ‘Borgo’, con parole vuote e progetti senza visione. Noi siamo un’altra cosa. Noi siamo civici per davvero, siamo come un buon vino sincero: senza maschere, senza padrini politici, ci presentiamo con la sola forza delle idee e della competenza. Siamo noi l’unica vera alternativa in questa campagna elettorale. Il vero civico a tutto tondo sono io e, insieme ai miei ‘gladiatori’, come definisco i trentuno candidati delle due liste civiche che mi sostengono, siamo un gruppo di donne e uomini liberi, siamo persone capaci, siamo pronti a metterci la faccia per dignità e per amore della nostra comunità. Noi non siamo contro qualcuno, noi siamo per Sant’Elpidio a Mare. Ma principalmente, l’appello che voglio rivolgere agli elettori elpidiensi è anche quello di andare a votare, oggi e domani, di recarsi ai seggi per non lasciare che decida per conto di tutti una minima percentuale di cittadini elettori. Gli altri candidati sindaci sono brave persone, ma dietro di loro ci sono gli stessi di sempre, ci sono i soliti noti che da 30 anni a questa parte, hanno ridotto la città nello stato in cui la vediamo oggi. Dopodiché il voto che uscirà dalle urne va rispettato. E allora, forza Sant’Elpidio a Mare, con coraggio".