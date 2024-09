Nuovo asilo di San Claudio: montate le strutture in legno

Passi avanti verso la realizzazione del nuovo asilo di San Claudio a Campiglione, una esigenza forte per le famiglie del territorio. In questi giorni si sta provvedendo ad eseguire interventi sull’impiantistica nel cantiere, a giugno erano stati eseguiti interventi di montaggio della struttura in legno ed il montaggio delle pareti. Una scuola moderna, nuova, ecosostenibile, su un unico livello, di 400 mq, che comprenderà aree gioco esterne e aree verdi e che sorgerà accanto alla scuola Primaria e Infanzia esistenti, dando vita ad un Polo educativo scolastico di riferimento per la comunità, in grado di poter rispondere al fabbisogno complessivo di servizi educativi e dell’infanzia da 0 a 10 anni. Un investimento che anche per quest’opera pubblica vede finanziamenti nell’ambito del Pnrr e l’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione che aveva riconosciuto al Comune di Fermo complessivamente un contributo di un milione e 240 mila euro per la sua realizzazione, cui si sono aggiunti anche fondi comunali, dopo che il Comune aveva partecipato all’avviso pubblico del Ministero proprio sulle "strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia". I lavori di realizzazione del nuovo asilo vengono eseguiti dalla ditta Subissati con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico Comunale, di cui è dirigente Alessandro Paccapelo, in particolare di Marco Catalini, responsabile del procedimento, di Paola Malvestiti, direttrice dei lavori e di Marika Frizzo, coordinatrice della sicurezza. Il sindaco spiega che sarà una seconda eccellenza per la città, dopo l’asilo storico di Sant’Andrea: "E’ il sostegno del nostro Comune a quelle giovani coppie che vogliono o pensano ad un progetto di vita a Fermo. Anche con quest’opera parliamo di futuro, che va incontro alle esigenze delle giovani coppie che potranno fare affidamento su un sostegno di servizi importante come questo, inserendosi in una rete, sia pubblica che privata, che a Fermo è molto sviluppata".