Palasport, il sindaco snocciola i numeri

Il sindaco Valerio Vesprini ed il suo vice Fabio Senzacqua sono molto soddisfatti ed orgogliosi dei risultati conseguiti dall’amministrazione comunale in appena due anni e mezzo al governo della città. Ed hanno voluto far conoscere i motivi dei loro sentimenti citando il progetto ritenuto più importante e significativo tra quelli realizzati o in itinere. Si tratta dell’efficientamento energetico del palasport. Per tale intervento il Comune ha intercettato la bella somma di 2.459.596 euro. Un vero e proprio colpo grosso! L’amministrazione comunale lo scorso 14 ottobre ha ricevuto la comunicazione del Gse (gestore servizi energetici) che il progetto da essa presentato per l’efficientamento energetico del Palazzetto dello sport e la sua trasformazione in "edificio a energia quasi zero" è risultato conforme ai requisiti per cui è stato concesso un incentivo di 1.759.596. Questa somma va ad aggiungersi ai 700.000 euro assegnati con il bando Sport e periferie. Di conseguenza il totale dei fondi per la riqualificazione e l’efficientamento energetico del Palazzetto dello sport è pari a 2.459.596 euro: "Sin dall’inizio del mandato – osserva il sindaco – abbiamo considerato il Palazzetto, al pari del porto, una struttura strategica non solo per Porto San Giorgio, ma per tutta la provincia di Fermo".

Il vicesindaco Senzacqua rende noto che il decreto prevede tempistiche precise: 180 giorni per l’assegnazione dei lavori e 240 per l’inizio degli interventi. "Ora si aprirà con urgenza la fase della progettazione esecutiva – aggiunge –. I lavori previsti, mirano a trasformare l’edificio in un Nzeb (Near Zero Energy Building), ossia un edificio a energia quasi zero. Gli interventi includeranno: la realizzazione del cappotto termico, l’isolamento del tetto e l’istallazione di un impianto fotovoltaico che, oltre ad alimentare le nuove caldaie a condensazione e l’impianto elettrico, produrrà un introito dall’energia rimessa in rete. Senzacqua ringrazia per la collaborazione: "Oltre agli uffici comunali, ai dirigenti del Dipartimento per lo Sport del Governo e soprattutto la struttura del Gse con il presidente Paolo Arrigoni. Grazie all’impegno sinergico e alla collaborazione di tutti siamo riusciti a raggiungere questo storico risultato". Per il sindaco Valerio Vesprini "senza gravare sulle tasche dei nostri cittadini si andrà a riqualificare e valorizzare una delle strutture più rilevanti del patrimonio comunale".

Silvio Sebastiani