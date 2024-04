Pasticceria, l’Urbani al campionato nazionale

Ricchissima esperienza al VI campionato nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia svoltosi a Vittorio Veneto, per due ragazze del polo Urbani: Azzurra Sacchini e Giulia Gidiucci, frequentanti la 5D pasticceria a Porto Sant’Elpidio. La delegazione dell’Urbani era formata anche dai docenti Sabrina Attanasio e Marcello Monaco. Le ragazze hanno preparato la loro ‘monoporzione’ a base di miele (tema proposto dagli organizzatori). ‘Bee-o Diversity’ il nome scelto per la preparazione proposta e pensata dalle studentesse dell’Urbani, puntando sulla biodiversità. Speciale anche il packaging, a cura di ‘Arte Lab’ dell’Urbani e la collaborazione dei docenti Nicoletta Vitali e Michele Strappa, usando una speciale stampante in dotazione all’Istituto. Trenta le scuole provenienti da tutta Italia partecipanti alle finali nazionali, dopo la fase regionale che, nelle Marche, era stata vinta dalle ragazze elpidiensi. Durante i tre giorni del campionato gli studenti convocati hanno preso parte anche a corsi di pasticceria. "Complimenti per l’impegno profuso, sia alle studentesse sia ai docenti coinvolti in questa bella occasione di confronto" il commento della dirigente scolastica Laura D’Ignazi