Patto Civico per Monte Urano: ecco la lista

Si è alzato il sipario ufficialmente sulla lista Patto Civico per Monte Urano che propone Claudio Moretti sindaco che nella giornata di ieri ha presentato tutti i nomi della propria squadra. "Mi hanno definito di sinistra e altri di destra – ha affermato Moretti - io sono Claudio e faccio l’avvocato: qualcuno ha detto che ho chiamato tutte le segreterie ma non ho alcun numero. Ho incontrato diversi diktat che non abbiamo accettato, quindi siamo andati da soli. Mi sento l’unica novità della campagna elettorale, al di la della figura di sindaco Andrea Leoni ma le liste sono quelle. Ci sentiamo alternativi e dunque la possibile nuova Monte Urano. Non direi affatto terzo incomodo". Un punto chiaro per Moretti che poi entra nel vivo partendo dalle sette S già presentate al momento della sua candidatura, partendo dalla Scuola. "E’ il luogo dove si formano i cittadini del futuro e pensiamo a diversi progetti per arricchire l’offerta formativa. C’è da rivedere la sosta all’esterno e la viabilità. La nuova Scuola? Presentano in questi giorni il nuovo progetto ma lo hanno già fatto cinque anni fa. Finanziata con fondi ricostruzione, ma non si deve avere fretta e rivedere il progetto, alla luce del calo demografico. Deve essere studiata bene, senza sprecare un euro in più in opere faraoniche o sovradimensionate". Poi lo Svilippo dove si pensa allo Sportello Europa "per intercettare i fondi europei e regionali ma anche ad un nuovo rapporto pubblico-privato". Altro punto la sostenibilità con il decoro urbano al centro "magari con meno persone in ufficio e più operai attivi, ma anche pensando ad un minore conferimento in discarica e recuperando gli scarti". Sulla salute puntare sulla conferma della bandiera lilla oltre alla realizzazione di un polo medicina e un centro anziani. Sulla sicurezza si punta "su un comandante della polizia municipale magari condiviso con altri comuni, ma servono più agenti di polizia anche part time, soprattutto nel periodo estivo". Non manca lo sport con l’obiettivo di trasformare l’area Sant’Andrea che diventerebbe polifunzionale mentre per la solidarierà si punta "al consolidamento nell’ambito territoriale XX, favorendo i programmi di domiciliarità, con la creazione di commissione pari opportunità". Questa la lista dei candidati consiglieri di "Patto Civico per Monte Urano": Massimo Brasili, Marco Doria, Cristina Gazzoli, Levino Cinalli, Federica Ficiaro, Alessandro Quinzi, Maria Nasini, Gloria Pacioni, Monica Mancini, Robin Basso, Marco Mancini, Alessio Coltrinari.

Roberto Cruciani